شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوفر 50 أتوبيساً لنقل الجمهور إلى الإسكندرية لحضور مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي الزمالك توفير 50 أتوبيساً لنقل جمهور الفريق إلى استاد برج العرب لمساندة الفريق أمام فاركو فى المباراة المقرر لها غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتتحرك الأتوبيسات فى العاشرة صباح غد الاثنين من أمام بوابات نادى الزمالك لنقل جمهور الفريق الأبيض إلى الإسكندرية لدعم الفريق أمام فاركو.

ويتوجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة فيريرا، اليوم، الأحد، إلى الإسكندرية، لإقامة معسكر إعداد مغلق استعدادًا لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها في الخامسة مساء غد الاثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك معسكر الإعداد المغلق فى الإسكندرية قبل موعد مباراة فاركو بـ 24 ساعة، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، حيث سيعلن فيريرا قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر، لاسيما أن المدير الفني يرغب فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعدما حقق الانتصار على فيوتشر المباراة الماضية بنتيجة 2 / 1، ونجح فى كسر سلسلة النتائج السيئة التي تحققت في الفترة الماضية تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حرص على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين فى حضور البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي، بالإضافة إلى إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء أمس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ورحب أمير مرتضى بعودة فيريرا لقيادة التدريبات استعدادا للفترة المقبلة، كما رحب به إسماعيل يوسف مدير الكرة وكل من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي أعضاء الجهاز بالمدرب البرتغالي.

وتحدث المشرف العام على الكرة مع اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة وأهميتها فى مشوار الزمالك بكافة البطولات، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد.