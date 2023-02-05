شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب المبارزة يتأهل لربع نهائى جولة كأس العالم بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب شباب سيف المبارزة للدور ربع نهائى جولة كأس العالم المقامة فى سويسرا بالفوز على التشيك بنتيجة 45/38، وحقق منتخب مصر للناشئين لسلاح سيف المبارزة ذهبية كأس العالم تحت 20 سنة فى البحرين خلال الفترة من 21 حتى 22 يناير الماضى، وفاز منتخب مصر على كازاخستان فى المباراة النهائية بنتيجة 45 -34.

واستطاع منتخبنا الوطني التأهل لدور النهائي بعد الفوز على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45-27، وتأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي مباشرًة ثم تغلب على نظيره الأسترالي بنتيجة 45-30، وفى دور نصف النهائي نجح منتخب مصر فى الفوز على أوزبكستان بنتيجة 45-27 ليضمن ميدالية مصرية فى منافسات الفرق.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلا من، محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ومحمد جابر، ويقود المنتخب الوطني المدير الفني لسلاح سيف المبارز السيد سامي ورافق البعثة الطيب أحمد عبدالقادر والحكم الدولي يوسف علاء.