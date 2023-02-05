شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى "ثالث" البطولة العربية فى اختراق الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصرى لألعاب القوى للناشئين المركز الثالث على مستوى الفرق لمنافسات الناشئين تحت 18 عاما لمسافة 6 كم فى البطولة العربية لاختراق الضاحية والتى تقام باستاد القاهرة بمشاركة 13 دولة.

وحقق المنتخب المغربي المركز الأول، وجاء فى المركز الثاني المنتخب الجزائرى.

كما حقق منتخب الفرق لمنافسات الناشئات تحت 18 عاما المركز الثالث فى مسافة 4 كم، بينما حقق المنتخب المغربي المركز الأول وفى المركز الثانى المنتخب الجزائرى.

وحقق المغربي جواد خشية المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات 6 كم للناشئين تحت 18 عام للبطولة.

ونجح فى تحقيق المركز الأول بزمن وقدره 18:45:21 ، بينما جاء المغربي محمد المباركي في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن وقدرة 18:46:27 وفي المركز الثالث المغربي يوسف عروسي 18:47:53 بزمن وقدرة.

من ناحية أخرى، حققت الجزائرية نسرين عابد المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات 4 كم للناشئات تحت 18 عام للبطولة، ونجحت الجزائرية في تحقيق المركز الأول بزمن وقدره 13:58:57 ، بينما جائت في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن وقدرة 13:58:82 المغربية سعيدة البوزي وفي المركز الثالث المغربية حسنة ابن عبدالعاطي بزمن وقدرة14:05:23.