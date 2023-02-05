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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر أمام ميلان في الجولة 21 من الدوري الإيطالي "ديربي ميلانو" ومتى تنطلق صافرة بداية اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان اليوم في الدوري الإيطالي

يحوز ديربي ميلانو على اهتمام كبير في كافة أنحاء العالم نظرًا لقيمته، وبالتأكيد فإن مباراة هذا الموسم لن تقل أهمية عن المواجهات الأخرى عبر التاريخ.

لا يعيش إنتر أفضل أحواله، وكذلك ميلان، وهذه المباراة إن خسرها "الروسونيري" قد تكون المسمار الأخير في نعش المدرب ستيفانو بيولي بعد تراجع النتائج بهذه الصورة الكبيرة.

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إنتر هو وصيف الدوري الإيطالي حاليًا برصيد 40 نقطة بالتساوي مع روما، أما ميلان فيحتل المركز السادس برصيد 38 نقطة، وقد فقد عمليًا فرصة الحفاظ على لقب الكالتشيو للموسم الثاني على التوالي.

وتعود آخر مواجهة بين ميلان وإنتر إلى الشهر الماضي، عندما لعبا كأس السوبر الإيطالي في السعودية، وانتهى اللقاء بانتصار عريض لـ "النيراتزوري" بثلاثية نظيفة.يمكنك متابعة مباراة إنتر وميلان من خلال قناة "أبوظبي الرياضية"، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن يُنقل ديربي ميلانو عبر شاشة قناة AD Sports Premium 1.

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي من خلال الاشتراك في تطبيق "Starz Play App".

حسب ما أعلنته قنوات أبوظبي الرياضية، فإن المعلق السعودي الشهير فارس عوض هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة إنتر وميلان.

متى موعد مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي 2023؟

ستقام مباراة إنتر وميلان مساء الأحد الموافق 5 فبراير/شباط 2023، على ملعب سان سيرو "جوسيبي مياتزا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.