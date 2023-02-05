«تايم سبورتس» تعلن إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت قناة "تايم سبورتس" عن إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب.

ومن المقرر ان يواجه الأهلي فريق ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وذكر الحساب الرسمي لقنوات "أون تايم سبورتس" على موقع "تويتر"، أن قناة تايم سبورتس على البث الأرضي، ستذيع مباراة الأهلي وريال مدريد.

وتُبث قناة "تايم سبورتس" الأرضية التي ستنقل مواجهة الأهلي المرتقبة أمام ريال مدريد، عبر تردد UHF 32.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي مونديال الأندية بعد الفوز على سياتل الأمريكي، بهدف نظيف، أمس السبت.