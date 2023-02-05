شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال وبطلات سيتى كلوب يتوجون بذهبية بطولة الجمهورية فى الجودو والسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العهد الذى قطعته إدارة شركة سيتى كلوب بإعداد جيل أبطال فى مختلف اللعبات، بفروع أندية سيتى كلوب على مستوى المحافظات، تؤتى ثمارها يوما بعد آخر، وبقوة، فقد توج البطل أحمد ماهر الزيات لاعب سيتي كلوب فرع شبين الكوم بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة التى أقيمت باستاد القاهرة السبت.

كما توجت السباحة سما الخولى بالميدالية الذهبية فى سباق 200 متر فراشة، وحصدت السباحة أروى حسن الميدالية البرونزية فى سباق 100 متر صدر للمرة الثانية على التوالي في بطولة منطقة الإسكندرية .

وقرر مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية برئاسة محمد مرجان، المسؤولة عن أندية سيتى كلوب، إقامة حفل تكريم لأبطال وبطلات سيتي كلوب في الجودو والسباحة بمقر الشركة وتقديم شهادات تقدير تحفيزا لهم لاستمرار التفوق والتميز وحصد المزيد من الميداليات.

وشهدت الفترة الأخيرة طفرة كبيرة على مستوى جميع اللعبات في أندية سيتى كلوب، حيث بدأت شركة سيتي لإدارة الأندية و المنشآت الرياضية والمالكة لأندية سيتي كلوب، جنى ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لإكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

فعلي سبيل المثال، توج عمر حسني محمد الماوي لاعب سيتي كلوب كفر الشيخ بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للبراعم في الكيك بوكسينج، وفاز زميله اللاعب اياد أحمد سليمان بالمركز الأول في بطولة الجمهورية، وحقق اللاعب محمد طارق محمد المركز الثاني في بطولة الجمهورية للبراعم.

وحقق الثنائى عبد الله يحيى ودارين صلاح لاعبا سيتي كلوب كفر الشيخ وبنها على الترتيب، المركز الثالث تحت 14 سنة، في بطولة أفريقيا للتنس الأرضي.

وحقق ثلاثة من لاعبي أندية سيتي كلوب بفرع العبور وشبين الكوم، ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للجودو ، حيث فاز كل من ”عمر أحمد“ بالميدالية الذهبية، ”أحمد ماهر“ بالميدالية الفضية و“زياد أبو شادي“ بالميدالية البرونزية، واستطاع اللاعبون الوصول لمستوى قوي يؤهلهم للتنافس والحصول على الميداليات تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدرب الأوليمبي والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبي.

كما حصد الثنائى فريدة إسلام وعمر محمد، لاعبا نادي سيتى كلوب، لقب بطولة الجمهورية للتنس الأرضي تحت سن 9 سنوات، والتي أقيمت منافساتها فى مدينة بنها.