شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات تهدد المصرى قبل مواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري آخر مستجدات إصابة 8 لاعبين بالفريق قبل اللقاء المرتقب مع سموحة في الدوري، والمقرر له الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر المسابقة المحلية.

ويبذل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن جهودًا كبيرة لتجهيز كافة لاعبيه لخوض مباراته بالجولة السابعة عشرة من الدوري، وذلك بعد موجة الإيقافات والإصابات التى ضربت صفوف الفريق، حيث تعرض الثنائي إيزي إيميكا وإلياس الجلاصى للإيقاف نتيجة الطرد وتراكم الإنذارات.

فيما تحول الجهاز الطبي للمصري، بقيادة الدكتور محمد عنان، لما يشبه خلية النحل وذلك بعد تعرض مروان حمدي والجزائري دغموم وإسلام أبو سليمة والنيجيري أُكبوتو والوافد الجديد أحمد عماد لإصابات متفاوتة من حيث الشدة ودرجة الغياب ، فيما يواصل الجهاز الطبي جهوده كذلك لتجهيز الثلاثي حسين السيد وأسامة الجزار وكريم العراقي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل فى 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصرى 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، حيث خاض الفريق السكندري 16 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.