شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن توقف الدورى من 19 إلى 30 مارس بسبب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم توقف الدورى خلال الفترة بين 19 إلى 30 مارس بسبب مباراتى منتخب مصر ومالاوي فى تصفيات أمم أفريقيا، كما قررت الرابطة إقامة مباريات دور الـ 32 لكأس مصر وكأس الرابطة فى الفترة من 19 حتي 30 مارس بدون الدوليين.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا فى مسابقة ضمن الجولة 19 من بطولة الدوري، وذلك بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتين في منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تحديد موعد آخر للمباراة في وقت لاحق.

كما أعلنت رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي والإتحاد السكندري، في بطولة الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس المقبل، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمواجهة صنداوانز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير أحد يومي 7 و8 مارس المقبل.

وحددت الرابطة مواعيد 4 جولات جديدة من مباريات نادي بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة 18 : بيراميدز * انبي .. استاد الدفاع الجوي .. يوم 16 فبراير .. الساعة 7 مساء

الجولة 19: المصري * بيراميدز .. استاد الجيش ببرج العرب .. يوم 22 فبراير .. الساعة 7 مساء

الجولة 20 : بيراميدز * الزمالك .. استاد الدفاع الجوي .. يوم 3 مارس .. الساعة 7 مساء

الجولة 21: البنك الأهلي * بيراميدز .. استاد القاهرة الدولي .. يوم 12 مارس .. الساعة 6 مساء

وأكدت الرابطة أن مباريات الجولة 22 ستقام عقب معسكر المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة من 19 وحتى 30 مارس المقبل، مع التأكيد على إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وكذلك لقاءات النسخة الجديدة من كأس الرابطة خلال الفترة من 13 وحتى 30 مارس.