شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دورى محترفى كرة اليد الخميس المقبل بعد راحة الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف دورى محترفى رجال كرة اليد بالمرحلة الثانية الخميس المقبل بعد حصول اللاعبين الدوليين على راحة عقب العودة مع المنتخب من بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد .

كما طلب الأهلى والزمالك تأجيل لقاءات دور الـ 16 بكأس مصر والمحدد له اليوم لإراحة اللاعبين الدوليين.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 12 فبراير الجارى موعداً لمؤجلتى الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ 16 بكأس مصر للموسم الحالى بدلا من اليوم ، بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت فى بولندا والسويد مؤخرا.

وتقام اليوم الأحد لقاءات مهمة فى دور الـ 16 بين كل من، سبورتنج مع الشمس وسموحة مع هليوليدو والأوليمبى مع البنك الأهلى والعبور مع هليوبوليس والمعادى مع الطيران.

وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023.

تقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج ، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا لقاء الشمس و الطلائع يقام على صالة الأول .

تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط وهم الزمالك و الشمس من المجموعه الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.