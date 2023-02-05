شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن إقامة مباراة الإسماعيلي وفاركو باستاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم على تويتر تصحيحاً لملعب مباراة الإسماعيلي وفاركو، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعدما أعلنت الرابطة أن المباراة ستقام باستاد المقاولون العرب.

وكتب حساب رابطة الأندية، "تصحيح.. مباراة الإسماعيلي وفاركو ضمن منافسات الجولة 21 والمقرر إقامتها 8 مارس، ستُقام باستاد الإسماعيلية".



الاسماعيلي وفاركو

وأعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن توقف الدوري خلال الفترة بين 19 إلى 30 مارس بسبب مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم افريقيا .

كما قررت الرابطة، إقامة مباريات دور الـ 32 لكأس مصر وكأس الرابطة في الفترة من 19 حتي 30 مارس بدون الدوليين.

وحددت الرابطة مواعيد 4 جولات جديدة من مباريات نادي بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة 18 : بيراميدز * انبي .. استاد الدفاع الجوي .. يوم 16 فبراير .. الساعة 7 مساء

الجولة 19: المصري * بيراميدز .. استاد الجيش ببرج العرب .. يوم 22 فبراير .. الساعة 7 مساء

الجولة 20 : بيراميدز * الزمالك .. استاد الدفاع الجوي .. يوم 3 مارس .. الساعة 7 مساء

الجولة 21: البنك الأهلي * بيراميدز .. استاد القاهرة الدولي .. يوم 12 مارس .. الساعة 6 مساء

وأكدت الرابطة أن مباريات الجولة 22 ستقام عقب معسكر المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة من 19 وحتى 30 مارس المقبل، مع التأكيد على إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وكذلك لقاءات النسخة الجديدة من كأس الرابطة خلال الفترة من 13 وحتى 30 مارس.