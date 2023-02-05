الامارات | لاعب سابق لليفربول يدعو محمد صلاح إلى الرحيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق ليفربول أمس صدمة جديدة وقاسية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليظل ليفربول في المركز العاشر بـ 29 نقطة فقط. ومجددا تلقى نجم وهداف الفريق، المصري محمد صلاح انتقادات شديدة بسبب غيابه عن التهديف، إلى جانب باقي لاعبي الفريق، ومعهم أيضا الأداء الكارثي للدفاع.

ودعا المدافع الإسباني السابق لليفربول، جوزيه إينركي، صلاح إلى "الرحيل بنهاية الموسم الجاري"، قائلا بحسب ما نشرته صحيفة "دايلي بوست" أن على ليفربول وصلاح التفكير بشكل جدي أن يفكا الارتباط بينهما بنهاية الموسم الجاري، كون ذلك في صالح الطرفين.

وقال إنه في حال تأكد أن العرض الذي ينوي باريس سان جرمان التقدم به الصيف المقبل بنحو 90 مليون يورو لجلب صلاح إلى العاصمة الفرنسية، تحسبا لرحيل متوقع لنجم الفريق الحالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، فعلى نادي ليفربول الموافقة دون تردد على رحيل صلاح. وقال إن العقد الجديد الذي وقعه صلاح في بداية الموسم، لا يجب أن يكون عائقا أمام أي مفاوضات بشأن رحيل النجم المصري.

يذكر أنه رغم أن صلاح لم يسجل أي هدف في الفترة الاخيرة، لكنه في الوقت الحالي، أفضل لاعب في ليفربول بـ 17 هدفا في كل المسابقات، بينما لاعبين أمثال الأوروغوياني داروين نونيز خيبوا الآمال تماما. وتنتظر ليفربول مباريات صعبة في الفترة المقبلة، خاصة حين يواجه ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا منتصف الشهر الجاري.