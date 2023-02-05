الامارات | باب تياو: تتويجنا بالشان دليل على قوة الكرة السنغالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يخف باب تياو، المدير الفني للمنتخب السنغالي المحلي لكرة القدم سعادته الكبيرة بفوز فريقه بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين على حساب الجزائر البلد المنظم بركلات الترجيح 5 /4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية.

وقال تياو، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"الحمد لله، توجنا بلقب الشان على أرض كرة القدم وبلد كرة القدم، أشكر الشعب الجزائري الذي كان رياضيا حتى آخر لحظة". وأضاف:"هذا انجاز كبير للكرة السنغالية، بعد فوزنا العام الماضي بالكان في الكاميرون، ها نحن نتوج بالشان في الجزائر. هذا دليل على المكانة التي بلغتها الكرة السنغالية بفضل العمل الكبير الذي يقوم به اتحاد الكرة والأندية".

وتابع:"واجهنا منتخبا جزائريا قويا لم يتلق أي هدف وسجل أهدافا كثيرة. نمتلك فريقا شابا يعرف التعامل مع الصعوبات والمعاناة. الأولاد عرفوا كيف يتعاملون مع الأوقات الصعبة في المباراة النهائية واستحقوا التتويج بالكأس في النهاية". ونوه تياو، برسائل الدعم التي تلقاها اللاعبون من أنديتهم ومدربيهم، لافتا أن الرغبة كانت تحذوهم في التتويج بالكأس. وفاجأت احدى الصحفيات تياو، عندما هنأته بعيد ميلاده، فتفاعل معها بعفوية كبيرة على طريقة عازف الموسيقى وهي تغني له "عيد ميلاد سعيد يا تياو".