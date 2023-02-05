الامارات | مدرب الجزائر: نشعر بخيبة كبيرة لخسارة لقب "الشان"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، مجيد بوقرة، إن خسارة لقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، جعلت الجهاز الفني واللاعبين يشعرون بخيبة كبيرة، مشيرا إلى أن مستقبله سيحسمه لقاء مرتقب مع رئيس اتحاد اللعبة.

وانهزمت الجزائر أمام السنغال بركلات الترجيح 4 /5، بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بالتعادل السلبي في وقتيها الأصلي والإضافي.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة:"قلت للاعبين كونوا فخورين بما قدمتموه، عليكم أن ترفعوا رؤوسكم، ضربات الترجيح هي هكذا. عليكم أن تفكروا في بقية المشوار، لديكم دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف والدوري المحلي".

وأضاف:"لا نتأسف على أي شيء قدمنا كل ما لدينا، طيلة عام ونصف لعبنا 31 مباراة ولم ننهزم إلا في اثنتين منها. في بطولة الشان حققنا العلامة الكاملة في الدور الأول، وسجلنا أكبر عدد من الأهداف، كما أننا لم نتلق أي هدف".

واعترف بوقرة أن المنتخب الجزائري كان سيئا في الشوط الأول بسبب الضغط والتسرع، قبل أن يتحسن الأداء في الشوط الثاني، داعيا إلى تثمين ما تحقق وتصحيح بعض الأشياء.

وتابع:"الحمد لله، علينا تقبل النتيجة، الجزائر والسنغال استحقا التتويج بالشان. كجهاز فني ولاعبين نتوجه بالشكر الجزيل لكل الشعب الجزائري على دعمه ومساندته". وأبرز بوقرة، أن مستقبله ليس مهما في الوقت الحالي، لافتا إلى لقاء سيجمعه برئيس الاتحاد الجزائري للعبة، جهيد زفيزف، لتحديد مصيره.