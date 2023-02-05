شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبرز قمة مانشستر سيتي ومضيفه توتنهام مساء اليوم الأحد في المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. المواجهة من القرر لها أن تنطلق في تمام الساعة 7.30 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وكان فريق مانشستر سيتي قد تغلب على الـ “سبيرز” بنتيجة (4-2) منذ أسبوعين فقط على ملعب “الاتحاد” في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة، بثنائية الجزائري رياض محرز، قبل أن يُسقط ولفرهامبتون (3-0) بـ “هاتريك” لهداف الدوري، النرويجي إيرلينغ هالاند (25 هدفًا)، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، بفارق 5 نفاط عن المتصدر آرسنال.

ويغيب عن توتنهام الذي عاد في المرحلة الماضية إلى الانتصارات بعد خسارتين تواليًا في الدوري (ضد آرسنال وسيتي)، مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي بعد خضوعه الأربعاء لجراحة لإزالة المرارة.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة، على بُعد 3 نقاط عن كل من مانشستر يونايتد الرابع ونيوكاسل الثالث اللذين ضربا موعدًا في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في 26 فبراير الجاري.