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موعد مباراة إنتر ميلان ضد إي سي ميلان في الدوري الإيطالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينتظر عشاق كرة القدم الإيطالية حول العالم، موعد انطلاق فعاليات مباراة قمة الكرة الإيطالية، حيث ستجمع بين فريق إنتر ميلان ونظيره نادي أي سي ميلان، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

 

موعد مباراة إنتر ميلان ضد إي سي ميلان في الدوري الإيطالي

 

ويلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره نادي أي سي ميلان، مساء  اليوم الأحد المقبل الموافق الخامس من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

 

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة إنتر ميلان ضد أي سي ميلان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

 

وتنقل أحداث مباراة إنتر ميلان ضد أي سي ميلان، عبر شاشة قنوات أبو ظبي ، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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