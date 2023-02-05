شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق برشلونة مباراة ضمن مواجهات الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2022-2023 أمام إشبيلية، مساء اليوم الأحد.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويستقبل برشلونة، إشبيلية على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بمباراة في الجولة العشرين لليجا.

برشلونة يحتل صدارة الليجا برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن وصيفه ريال مدريد.

وإشبيلية يملك في رصيده 21 نقطة يحتل بها المركز 14 في الدوري الإسباني.

يعلق على المباراة، علي محمد علي عبر قناتي beIN sports HD 1، وbeIN sports 1 HD premium.