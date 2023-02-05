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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق برشلونة مباراة ضمن مواجهات الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2022-2023 أمام إشبيلية، مساء اليوم الأحد.

 

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

 

ويستقبل برشلونة، إشبيلية على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بمباراة في الجولة العشرين لليجا.

 

برشلونة يحتل صدارة الليجا برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن وصيفه .

 

وإشبيلية يملك في رصيده 21 نقطة يحتل بها المركز 14 في الدوري الإسباني.

 

يعلق على المباراة، علي محمد علي عبر قناتي beIN sports HD 1، وbeIN sports 1 HD premium.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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