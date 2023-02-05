شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة 18 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، والذي يستضيفها ملعب إيبيروستار.

موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني

ريال مدريد حافظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري، بعد تحقيق فوزًا هامًا على حساب فالنسيا في المباراة المؤجلة بينهما، بهدفين دون رد، ليستمر في مطاردة برشلونة على صدارة الترتيب.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني من سلم ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر، وسيدخل مباراة مايوركا وعينه على النقاط كاملة مع تمنياته بسقوط الفريق الكتالوني.

أما ريال مايوركا، فيعاني من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة كان آخرها الخسارة من قادش في الجولة الماضية، ليتججمد رصيده عند النقطة 25 في المركز العاشر.

موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد، ضمن من منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني هو يوم الأحد 5 فبراير 2023، على ملعب إيبيروستار.

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