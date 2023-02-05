الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي المونديال.. 3 غيابات في صفوف «الملكي».. وغموض موقف بنزيما وميليتاو

الشارقة - اميمة ياسر -

تغيب 3 عناصر من القوة الضاربة لنادي ريال مدريد الإسباني في مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويفتقد الفريق الملكي لخدمات الظهير الأيسر الأساسي، الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي سوف يغيب عن الفريق لمدة قد تصل إلى شهرين، بسبب إصابة عضلية في قدمه اليسرى، تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسيغيب ميندي عن منافسات كأس العالم للأندية، بالإضافة لمواجهة الذهاب ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وفي المباريات الاخيرة، لجأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، للاعتماد على مواطنه كامافينجا كظهير أيسر، ولكنه قد يدفع بـ ناتشو أو ديفيد ألابا في هذا المركز أيضاً.

ويغيب أيضاً الإسباني لوكاس فاسكيز عن صفوف ريال مدريد في كأس العالم للأندية، بعد تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن، خلال مواجهة فالنسيا بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المتوقع أن تمتد فترة غياب فاسكيز إلى 6 أسابيع، ليصبح خارج حسابات أنشيلوتي في المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، وسيعتمد "الميرنجي" على داني كارفاخال بصفة أساسية في مركز الظهير الأيمن، مع تواجد ناتشو أيضاً.

كما انضم مؤخراً البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف ريال مدريد في لقاء الأهلي بنصف نهائي مونديال الأندية، بعدما أعلن "الملكي" إصابته في الوتر الرضفي بركبته اليسرى.

وفي السياق ذاته، أكد ماريو كورتيجانا، الصحفي بصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أثبتت إصابته بـ إرهاق عضلي، بينما يعاني المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو من إصابة عضلية طفيفة، وحتى الآن لم يعلن ريال مدريد موقف الثنائي من المشاركة في مونديال الأندية.

وأشار "كورتيجانا" إلى أنه من المحتمل أن يكون الثنائي خارج لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد الأهلي، ولكن سيتم العمل على تأهيلهم بصورة جيدة من أجل اللحاق بنهائي البطولة حال التأهل.