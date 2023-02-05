شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتجه للرباط اليوم لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة النادي الأهلي مدينة طنجة اليوم ،الأحد، مُتجهة للرباط استعداداً لملاقاة ريال مدريد الأسباني الأربعاء المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تقام بالمغرب.

وأقام الأهلي الأيام الماضية في مدينة طنجة وخاض بها مباراتين ، حيث فاز على أوكلاند سيتي النوزيلندي بثلاثية نظيفة قبل أن يفوز على سياتل بهدف نظيف.

من جانبه أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة.

وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية: «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد في نصف النهائي». مؤكدًا أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى.

وتابع كولر: «سنحرص على متابعة 3 مباريات لريال مدريد على الأقل، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرًا إلى ضيق الوقت سيكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».

وأشار كولر إلى أن كهربا مر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات لفترة طويلة دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها بعد عودته للمشاركة مجددًا.