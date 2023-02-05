شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ 134 مباراة جمعت الإسماعيلى والاتحاد السكندرى قبل لقاء الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول للنادي الإسماعيلي ضيفًا على الاتحاد اليوم، الأحد، بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعد هذه المواجهة واحدة من أهم مباريات المسابقات المحلية نظرًا لشعبية وجماهيرية الفريقين، ويحمل اللقاء المقبل رقم 135 فى تاريخ الناديين خلال جميع البطولات.

وفاز الإسماعيلي فى 59 مباراة وتعادل 36 وخسر 39 مواجهة، وأحرز 200 هدف واستقبلت شباكه 139، بينما حافظ على نظافة شباكه 48 مباراة. * الدورى العام.. لعب 114 مباراة فاز 54 تعادل 28 خسر 32 له 179 هدفًا عليه 114 هدفًا كلين شيت 42 مباراة

ملعب الإسماعيلى فاز 37 تعادل 12 خسر 8 له 103 أهداف عليه 42 هدفًا كلين شيت 30 مباراة.

ملعب الاتحاد فاز 17 تعادل 16 خسر 24 له 76 هدفًا عليه 72 هدفًا كلين شيت 12 مباراة

أهداف الإسماعيلى عن طريق 88 لاعبًا .. بشير عبد الصمد 9 أهداف، محمد صلاح أبو جريشة 8 أهداف، محمد محسن أبو جريشة 7 أهداف، أسامه خليل 6 أهداف، ديمان وعلى أبو جريشة ومحمد فكرى الصغير 5 أهداف لكلا منهم، عوض عبد الرحمن وفتحى نافع وسيد عبد الرازق بازوكا وحمدى نوح وخالد بيبو وعبد الله السعيد ومحمد فضل وأحمد على 4 أهداف لكلا منهم، فكرى راجح ورضا وشحته وأميرو وفوزى جمال وأحمد العجوز وحسنى عبد ربه ومحمد حمص 3 أهداف لكلا منهم، صلاح أبو جريشة وحماده المصرى وعماد سليمان ومحمد حازم وخالد القماش ومحمد رشدى وجون أوتاكا وإسلام الشاطر وعطيه صابر وأحمد الجمل وأحمد فتحى وعمر جمال وعبد الله الشحات هدفين لكلا منهم، على عمر وسيد شارلى وعبده صالح وحمد إسماعيل وأنوس الكبير وسيد أبو جريشة وفؤاد سعودى وسيد طرخان وحسين يوسف ويسرى طربوش ومصطفى درويش وإسماعيل حفنى وشحته دسوقى وأنور همام ومحسن هاشم وطارق الصاوى ومحمود حسن وياسر عزت وعصام عبد العال ومحمد عبد الرؤوف وإيهاب جلال وسعد عبد الباقى ومحمد بركات وممادوكيتا وعبد الرحمن تراورى ومحمد عبد الستار ويوسف جمال وسيد معوض وعمرو سمير وأتاندا ومعتصم سالم وإبراهيم سعيد وجون آويرى وجون آنطوى وأحمد أبو زيادة ومروان محسن وإيمانويل بناهينى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى عفروتو ومحمد أبو المجد بوشا ومحمود متولى ودييجو كالديرون وموسى كمارا وريتشارد بافور وإبراهيم حسن وكريم بامبو ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وآري بابل ومحمد الشامي ومحمد عادل وعبد الرحمن مجدي هدفًا لكلا منه

* كأس مصر ..لعب 18 مباراة فاز 4 تعادل 7 خسر 7 له 20 هدفًا عليه 25 هدفًا كلين شيت 4 مباريات ” الصعود بضربات الترجيح مرتين والخروج مرة واحدة ”

الهدافين .. حمزه الجمل 3 أهداف، محسن هاشم ومحمد حمص هدفين لكلا منهما، على عمر وفكرى راجح وشحته وسيد طرخان وعلى أبو جريشة وأحمد العجوز وعبد الحميد بسيونى ومحمد صلاح أبو جريشة وإسلام الشاطر وعبد الله الشحات وكريم بامبو هدفًا لكلا منهم – هدفين لم يستدل عليهما حتى الآن

* البطولة العربية ..لعب مباراتين، فاز 1 تعادل 1، له هدفًا، كلين شيت مواجهتين

الهدافين .. محمد الشامى هدفًا