شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: الضغوط أكبر على لاعبى ريال مدريد قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف زكى عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق والمدرب الحالي بالدوري الأمريكي، عن صدى خسارة فريق سياتل الأمريكي أمام الأهلي بهدف نظيف فى ربع نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً بالمغرب.

وقال عبد الفتاح، فى تصريحات لبرنامج "كيك أوف" على إذاعة أون سبورت إف إم، "كولر نجح فى التعامل مع مباراة سياتل، خاصة فى الشوط الثاني، ولاعبو سياتل تأثروا بالابتعاد عن المباريات لمدة 4 أشهر، كما أن تغييرات كولر حسمت المباراة بعد تراجع معدل اللياقة للاعبي سياتل".

وأضاف عبد الفتاح، "الجاليات العربية في أمريكا دعمت الأهلي أمام سياتل، أداء الأهلي في كأس العالم للأندية فخر للأندية العربية والأفريقية، وجهاز الأهلي لم يتواصل معى قبل المباراة وكشفت أوراق سياتل فى الإعلام قبل المباراة".

وتابع، "جهاز سياتل تواصل معى بعد الخسارة من الأهلي وحرصوا على تهنئتي بفوز الفريق الأحمر، مؤكدا أن الضغوط أكبر على لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي فى نصف نهائى المونديال".

واختتم عبد الفتاح متحدثاً عن المواجهة المقبلة للأهلي مع ريال مدريد فى نصف النهائي، "مواجهة الريال فرصة جيدة للاعبي الجيل الحالى من الأهلي لتقديم أداء مميز، وأطالب الإعلام والجمهور بعدم الضغط على لاعبى الأهلي قبل لقاء الريال، والأهلي يملك لاعبين قادرين على مجاراة ريال مدريد".