شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى بسبب أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا فى الجولة 19 من بطولة الدوري، وذلك بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتين فى منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تحديد موعد آخر للمباراة في وقت لاحق.

كما أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى بطولة الدوري، والتى كان من المقرر إقامتها 11 مارس المقبل، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمواجهة صنداوانز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير أحد يومي 7 و8 مارس المقبل.

كما حددت رابطة الأندية المحترفة مواعيد 4 جولات جديدة من مباريات نادي بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة 18 : بيراميدز * انبي .. استاد الدفاع الجوي .. يوم 16 فبراير .. الساعة 7 مساء

الجولة 19: المصري * بيراميدز .. استاد برج العرب .. يوم 22 فبراير .. الساعة 7 مساء

الجولة 20 : بيراميدز * الزمالك .. استاد الدفاع الجوي .. يوم 3 مارس .. الساعة 7 مساء

الجولة 21: البنك الأهلي * بيراميدز .. استاد القاهرة الدولي .. يوم 12 مارس .. الساعة 6 مساء

وأكدت الرابطة أن مباريات الجولة 22 ستقام عقب معسكر المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة من 19 وحتى 30 مارس المقبل، مع التأكيد على إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وكذلك لقاءات النسخة الجديدة من كأس الرابطة خلال الفترة من 13 وحتى 30 مارس.