شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية لاختراق الضاحية باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت البطولة العربية لألعاب القوى، والتى تقام باستاد القاهرة، بمشاركة 13 دولة، وعٌقد أمس الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفى الخاص بالمنافسات.

وتقام البطولة العربية لاختراق الضاحية فى مصر بمشاركة 13 دولة هى السعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قارة آسيا، وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال من قارة أفريقيا بجانب مشاركة مصر.

وتفقد الشيخ سالم العمرى، نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، والمندوب الإداري للبطولة العربية لاختراق الضاحية، مضمار استاد القاهرة الدولي الذى ستقام عليه فعاليات البطولة الـ25 لاختراق الضاحية .

وتواجد فى الجولة التفقدية عبدالحكيم الشدوخي المندوب الفني للاتحاد العربي والسيد أحمد القناني المساح الدولي لسباقات الضاحية والطريق وعبيد عبيد السكرتير العام للإتحاد العربي والأستاذ طارد العتيبي المنسق الإعلامي الاتحاد العربي.

وحرص سيف شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية، على استقبال نائب رئيس الاتحاد العربي في مضمار القاهرة خلال جولة المعاينة لمضمار استاد القاهرة الدولي.



افتتاح البطولة



البطولة العربية