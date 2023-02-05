شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى بسبب صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى بطولة الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها 11 مارس المقبل، بسبب ارتباط المارد الأحمر بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير أحد يومى 7 و8 مارس المقبل.

كما حددت رابطة الأندية المحترفة مواعيد 4 جولات جديدة من مباريات نادي بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة 18 : بيراميدز * إنبي .. استاد الدفاع الجوي .. يوم 16 فبراير .. الساعة 7 مساء

الجولة 19: المصري * بيراميدز .. استاد الجيش ببرج العرب .. يوم 22 فبراير .. الساعة 7 مساء

الجولة 20 : بيراميدز * الزمالك .. استاد الدفاع الجوي .. يوم 3 مارس .. الساعة 7 مساء

الجولة 21: البنك الأهلي * بيراميدز .. استاد القاهرة الدولي .. يوم 12 مارس .. الساعة 6 مساء

وأكدت الرابطة أن مباريات الجولة 22 ستقام عقب معسكر المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة من 19 وحتى 30 مارس المقبل، مع التأكيد على إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وكذلك لقاءات النسخة الجديدة من كأس الرابطة خلال الفترة من 13 وحتى 30 مارس.