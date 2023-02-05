شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لميركاتو الصيف مُبكراً بناءً على طلب كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادي الأهلي بشكل مُبكر للغاية التحضير لانتقالات الصيف المقبلة من أجل إبرام أكثر من صفقة قوية على الصعيدين الهجومي والدفاعي، بعدما حال ضيق الوقت ومغالاة الأندية فى التعاقد مع أكثر من صفقة أرادها الجهاز الفنى وتحديداً فى خط الهجوم .

وفي هذا الشأن، ينوي مسئولو القلعة الحمراء الاستجابة لطلبات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بها لإتمامها فى أسرع وقت، لاسيما أن هناك عدة مراكز تحتاج تدعيمات فى مقدمتها المهاجم الصريح والظهير الأيسر والدفاع.

ومن المقرر أن يقوم مارسيل كولر باختبار جميع لاعبي الفريق في المباريات القادمة، محلياً وأفريقياً، لتحديد احتياجاته جيداً للبدء فى إنهاء تدعيماتها مُبكراً، لاسيما أن اللاعبين المُتاحين للتعاقد معهم فى ميركاتو الصيف يكونوا أكبر من المعروضين خلال انتقالات الشتاء، علماً بأن الأهلي تعاقد فى ميركاتو الشتاء الأخير مع كل من، مروان عطية وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي "كريستو" وأحمد القندوسي.