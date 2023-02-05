شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه اليوم إلى الإسكندرية لإقامة معسكر الإعداد لـ فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، اليوم، الأحد، إلى الإسكندرية، لإقامة معسكر إعداد مغلق استعدادًا لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها في الخامسة مساء غد الاثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك معسكر الإعداد المغلق فى الإسكندرية قبل موعد مباراة فاركو بـ 24 ساعة، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، حيث سيقوم نبيه بالإعلان عن قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر والمتوجه إلى الإسكندرية، لاسيما أن المدير الفني يرغب فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعدما حقق الانتصار على فيوتشر في المباراة الماضية بنتيجة 2 / 1، ونجح فى كسر سلسلة النتائج السيئة التي تحققت في الفترة الماضية تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حرص على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين فى حضور البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي، بالإضافة إلى إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء أمس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ورحب أمير مرتضى بعودة فيريرا لقيادة التدريبات استعدادا للفترة المقبلة، كما رحب به إسماعيل يوسف مدير الكرة وكل من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي أعضاء الجهاز بالمدرب البرتغالي.

وتحدث المشرف العام على الكرة مع اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة وأهميتها فى مشوار الزمالك بكافة البطولات، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو غدًا الإثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.