شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الإسماعيلى فى موقعة مثيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاتحاد السكندرى، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، فريق الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى افتتاح الأسبوع السابع عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بحثا عن الفوز، خاصة بعد تعادل الاتحاد مع المقاولون سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى فوزا مهما على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويسعى الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبى وتضييق الفارق بينه وبين فرق المقدمة، وطالب اللاعبين بضرورة الحذر من انتفاضة الإسماعيلى والتركيز على إنهاء الهجمات بشكل صحيح وغلق كل المساحات أمام لاعبى الإسماعيلى.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة من 16 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى مواجهتين وخسر 6 لقاءت، وسجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.

وفى المقابل، يأمل أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فى العودة بالثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثانى مع الدراويش، مستعينا بالصفقات التى ضمها فى الانتقالات الشتوية والتى جهزها للدفع بها أمام زعيم الثغر، وطالب ميدو من اللاعبين بضرورة الثقة فى إمكانياتهم وتقديم أفضل ما لديهم من أجل إعادة الدراويش لمكانته الأساسية، ويستعيد جهود لاعبه أحمد مدبولى مرة أخرى بعد غيابه عن مواجهة الداخلية فى المباراة السابقة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة من 16 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 لقاءت وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.