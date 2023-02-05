شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد هانى يقود الأهلى للفوز على مونتيرى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 5 فبراير 2022 ، تغلب فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، سجله محمد هانى فى المباراة التى جمعتهما باستاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فى ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية ليستكمل المارد الأحمر مشواره بالبطولة ويتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

بينما خاض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من: إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.

ولعب الأهلي مباراة مونتيري في وجود صعوبات كثيرة بسبب الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه، ما بين لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف أو لاعبيه المصابين أكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدي وحسام حسن وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو.

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2، سجله عماد متعب.

وفى العام التالى عاد الشياطين الحمر مجدداً إلى اليابان لكن الدوافع هذه المرة مختلفة والخبرات أكبر، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.

وافتتح الأهلى مشاركته الثانية بفوز أول على أوكلاند سيتى النيوزلاندى بهدفين دون رد سجلهما محمد أبوتريكة وفلافيو، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائى أمام إنتر ناسيونال البرازيلى بنتيجة 1/2، ليواجه كلوب أمريكا المكسيكى على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بنتيجة 1/2.

وفى 2007 كان الأهلى قريبا من التأهل للمرة الثالثة فى تاريخه، لكنه خسر اللقب القارى أمام النجم الساحلى فى القاهرة، ليعود فى 2008، ويخسر الجولة الأولى أمام باتشيكو المكسيكى بنتيجة 2/4، قبل أن يخسر المارد الأحمر فى المباراة الثانية أمام أدلايد النيوزلاندى 0/1 ليحتل المركز الأخير للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وبعد غياب دام 5 أعوام، ظهر المارد الأحمر من جديد فى نسخة عام 2012 والتى أقيمت فى اليابان ليحقق الأحمر ثانى أفضل ظهور فى مشاركاته الخمس، حيث حصد الأهلى المركز الرابع فى هذه النسخة، بعدما تمكن من الفوز فى المباراة الافتتاحية أمام سانفريس هيروشيما اليابانى 1/2، قبل أن يخسر فى مباراة الدور نصف النهائى أمام كورينثيانز البرازيلى 1-0، قبل أن يخسر مجددا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيرى المكسيكى 0/2.

وفى 2013 وعلى الأراضى المغربية، حقق الأهلى المركز الأخير للمرة الثالثة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد خسارته فى مباراة الدور ربع النهائى أمام جوانزوا إيفرجراند الصينى بنتيجة 0/2، قبل أن يخسر فى المباراة الثانية أمام مونتيرى المكسيكى بنتيجة 1/5.

وفى 2020 وعلى الأراضى القطرية، نجح الأهلى فى تحقيق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على الدحيل القطرى بهدف دون رد ثم خسارته من بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ثم فوزه على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

وفى 2021 حصد فريق الكرة بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية ، سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الأهلى عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.