شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا ونبيه يرسمان خطة الزمالك لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، مع مساعده أسامة نبيه خطة مواجهة فاركو، بعدما قام الجهاز الفني بمشاهدة عدة مباريات للفريق السكندري، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف، وكذلك مفاتيح لعب فاركو، حتى يتمكن أسامة نبيه من تحديد الخطة والطريقة الفنية التي سيتبعها على مدار شوطي المباراة، من أجل العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

كما يبدأ فيريرا ونبيه وضع خطة المباراة وكيفية تعويض رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الذى احترف فى نادى ميتيلاند الدنماركي فى انتقالات شهر يناير المنقضى، لاسيما أن الفريق الأبيض لم يتمكن من تدعيم صفوفه بالصفقات الجديدة حتى الوقت الحالي لعدم التمكن من قيدهم في قائمته قبل غلق باب القيد، بسبب المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة، لاسيما وإن الزمالك تعاقد مع المغربي أحمد بلحاج وناصر منسى، مع قطع إعارة محمود شبانة.

ويسعى فيريرا لتعويض غياب إمام عاشور بالحفاظ على التوازن في منطقة وسط ملعب الزمالك، لاسيما وإن إمام كان أحد الأعمدة الأساسية للفريق الأبيض، إلا إن الزمالك يمتلك عددًا من اللاعبين المميزون في منتصف الملعب مثل نبيل عماد دونجا، ومحمد أشرف روقا، وعمرو السيسى، ويدرس المدير الفني الاعتماد على الثلاثى في مواجهة فاركو.