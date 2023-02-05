شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستضيف إنبى اليوم بحثاً عن فوز غائب منذ 5 جولات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الأحد، فريق إنبى باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح الأسبوع السابع عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث تعادل سيراميكا مع بيراميدز بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية، فيما خسر إنبى أمام سموحة بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

ويسعى التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لخلق توليفة مميزة تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادى سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادى بعد إبرام أكثر من صفقة فى الانتقالات الحالية، وطالب لاعبين بضرورة تجميع النقاط والعودة لسكة الانتصارات من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى، وحذر المدافعين من خطورة رفيق كابو مهاجم إنبى وعدم ترك مساحات أمامه، خاصة أن الفوز غائب عن الفريق منذ 5 جولات.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 18 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

وفى المقابل، حذر تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه من صحوة سيراميكا وطالبهم بضرورة توخى الحذر والخروج بنتيجة إيجابية، تحسن موقفهم فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق إنبى المركز السادس عشر من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 13 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.