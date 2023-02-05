شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يسعى لاصطياد تماسيح أسوان اليوم فى افتتاح الأسبوع الـ17 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الداخلية، فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الأحد، مع فريق أسوان باستاد السويس الجديد، فى افتتاح الأسبوع السابع عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخلها الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط فريق الداخلية أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل أسوان مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

ويسعى علاء عبد العال، المدير الفنى الجديد لنادى الداخلية، لتصحيح مسار الفريق فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز وتحقيق نتائج إيجابية فى لقاء أسوان المقبل لاستعادة الثقة وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز فى مباراتين والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

وفى المقابل، يأمل أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان، فى تجهيز الصفقات الانتقالات الشتوية التى تعاقد معها قبل غلق باب القيد الشتوى وتقدر بـ8 صفقات، والعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى بعدما غاب الفوز عن أسوان منذ الفوز على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف، وطالب الرمادى اللاعبين بضرورة التركيز على خطف الثلاث نقاط والتقدم أكثر فى جدول الدورى.

ويحتل فريق أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.