شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً من جهاز الأهلى عن "المعارين" فى الأندية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى تقريراً عن لاعبي الفريق المُعارين لأندية محلية، ويرغب المدير الفني للمارد الأحمر مُتابعة هؤلاء اللاعبين بشكل مُنتظم، من حيث موقفهم من المشاركة مع أنديتهم ومستواهم الفنى ولياقتهم البدنية وإصاباتهم وصناعتهم وتسجيلهم للأهداف والاستجابة لتعليمات الجهاز الفنى وقدرتهم على تطوير مستواهم خلال تجربة الإعارة.

ويسعى المدرب السويسري لدراسة هؤلاء اللاعبين المعارين بشكل دورى لتحديد احتياجاته منهم مع نهاية الموسم الجاري، لاسيما أنه مُقتنع بأن عددا كبيرا من هؤلاء اللاعبين كان يستحق التواجد في الأهلي لكن حاجتهم للاحتكاك والمشاركة المُستمرة جعلت الجهاز الفني يوافق على رحيلهم للإعارة بسبب تواجد اللاعب الجاهز في الأهلي حالياً بشكل أفضل منهم، كما أن ضغط المباريات وقوتها يُصعّب على الجهاز الفني فكرة التغيير المُستمر في الفريق ومنح الفرصة لهؤلاء اللاعبين المُعارين، وفى مقدمتهم محمد محمود وعمار حمدى ومحمد مغربي وزياد طارق وحسام حسن ومصطفى سعد ميسي

ويفتقد الأهلى جهود لاعبين من القائمة الأفريقية حتى نهاية النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، وهم كريم فؤاد وأكرم توفيق بسبب إصابتهما بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.