شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستدرج حرس الحدود بحثا عن الاقتراب من المربع الذهبى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق غزل المحلة، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، فريق حرس الحدود باستاد المحلة، فى افتتاح الأسبوع السابع عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث خطف غزل المحلة تعادلا قاتلا أمام البنك الأهلى بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية، فيما تأجلت مباراة حرس الحدود مع الأهلى لمشاركة الأخير فى كأس العالم للأندية.

ويبحث عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، عن بديل لحميد ماو بعد تأكد غيابه عن مباراة حرس الحدود، وطالب اللاعبين ضرورة انتزاع الثلاث نقاط وتحقيق الفوز من أجل الاقتراب خطوة من المربع الذهبى، وحذر اللاعبين من التهاون أمام لاعبى الحدود.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 26 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 19 هدفا.

وفى المقابل، يسعى أحمد أيوب، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، لتصحيح مساره فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم بتحقيق نتائج ايجابيه تساعده على الهروب مبكرا من فخ الهبوط، ويعول أيوب على الصفقات الجديدة فى مساعدة الفريق لتحقيق الفوز والتى جاءت بالتعاقد مع النيجيرى فالانتين أودو، بالإضافة إلى حارس المرمى أحمد السعدنى من سموحة وأحمد على فى صفقة انتقال حر، واستعارة أحمد قاسم من إنبى وإسلام جمال من فاركو.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 19 هدفا.