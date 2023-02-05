شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعدد مكاسب مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، مع لاعبيه عن مشاركتهم الحالية في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً لهم أنه فخور بالأداء الذي قدموه خلال البطولة، وأن جميع لاعبي الفريق نجحوا فى تنفيذ أفكاره فى كأس العالم للأندية التى يظهر فيها المدرب السويسري للمرة الأولى، فى حين يظهر فيها الأهلي للمرة الثامنة.

وشدد كولر للاعبي الأهلي على أن مشاركة الفريق فى البطولة سيكون لها مكاسب كثيرة على الأحمر في الفترة المقبلة، رغم أنها زادت من ضغط المباريات بالنسبة للفريق لكنها فى الوقت نفسه ساهمت فى رفع مستوى عدد كبير من اللاعبين، بجانب اندماج معظم الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى يناير مع الفريق .

وأوضح كولر للاعبي الأهلي أن الفريق استفاد من التواجد فى هذا المحفل الكروي العالمي بمشاركة أبطال القارات، فالاحتكاك مع المدارس المختلفة ينعكس بشكل إيجابى على الفريق في مشاركاته المقبلة محلياً وأفريقياً.