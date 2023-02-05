شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بـ غزل المحلة لاستكشاف البنك الأهلي قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لنادي فيوتشر، بقيادة على ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق البنك الأهلي فى مسابقة الدوري، وآخرها مباراة غزل المحلة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

واطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على جاهزية أحمد عاطف مهاجم الفريق، للمشاركة في المباريات المقبلة، وذلك بعد غيابه عن فيوتشر فى اللقاءات الأخيرة بسبب الإصابة، حيث رفض الجهاز الفني للفريق المجازفة باللاعب أمام الزمالك.

وانتظم أحمد عاطف في المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية ليصبح جاهزاً لخوض المباريات.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، عند المباراة رقم 22.

وقبل مواجهة الزمالك خاض فريق فيوتشر 22 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث كانت آخر هزيمة لفيوتشر ترجع إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية، حتى مباراة الزمالك.

وتراجع فيوتشر إلى المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 21 هدفا واستقبلت شباكهم 13.