شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة اليوم باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مراسم قرعة البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة، المحدد لها الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين، مساء اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالصالات المغطاة باستاد القاهرة.

ويحضر مراسم قرعة البطولة اليوم مجلس إدارة اتحاد الطائرة برئاسة ياسر قمر ومسئولو الاتحاد العربى للعبة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة، في نسختها الـ41، مشاركة 16 ناديا في البطولة العربية للأندية، وجاءت قائمة الأندية كالتالي: نادي النصر "البحرين"، نادي بن ياس "الإمارات"، نادي الوكرة "قطر"، النادي الاهلي "قطر"، نادي الزمالك "مصر"، النادي الأهلي "مصر"، نادي الميناء "اليمن"، نادي خيبل المهره "اليمن"، نادي السيب "عمان"، نادي كاظمة "الكويت"، نادي القوات "فلسطين"، نادي الصداقة "فلسطين"، نادي مصافي الشمال "العراق"، نادي السويحلي "ليبيا"، نادي أهلي طرابلس "ليبيا"، نادي الكويت "الكويت".

ويكثف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة اجتماعاته خلال هذه الفترة للانتهاء من كل الملفات قبل استضافة البطولة، حيث يعقد مجلس الإدارة اجتماعات متواصلة لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث.