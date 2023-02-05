شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية سموحة فى إنبي على المائدة الفنية لـ حسام حسن فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، تحت القيادة الفنية لحسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سموحة في مسابقة الدوري، وآخرها فوز الفريق السكندري على إنبي بهدفين نظيفين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري قبل مباراة الجولة 17 التي تجمع سموحة والمصري يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد برج العرب.

ويفتقد النادي المصري لخدمات الثنائي إيزي إيميكا وإلياس الجلاصى فى اللقاء المقبل أمام سموحة، بعدما تعرض إيميكا للطرد فى مباراة فاركو الماضية، بينما حصل الجلاصي على الإنذار الثالث.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.

على الجانب الآخر يحتل سموحة المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، حيث خاض الفريق السكندري 16 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.