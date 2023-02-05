منتخب السنغال يتوج بكأس أفريقيا للمحليين على حساب الجزائر



توج المنتخب السينغالي، السبت، بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين لأول مرة في تاريخه على حساب الجزائر.



وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء التي حسمها السينغالون لصالحهم ليتوجون بأول لقب للبطولة التي انطلقت عام 2009.



وبلغ منتخب الخضر "النهائي" بعدما اكتسح نظيره من النيجر 5-صفر، بينما تغلب "أسود التيرانغا" على منتخب مدغشقر 1-صفر.



وانطلقت البطولة في الثالث عشر من يناير بمشاركة 17 منتخبا بعد انسحاب المغرب، حامل لقب النسختين الأخيرتين، بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر 2021.



في طريقه إلى النهائي، تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات بنتيجة واحدة 1-صفر على كل من ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق وفي ربع النهائي اجتاز ساحل العاج بهدف نظيف أيضا.



وجمع المنتخب السنغالي بين اللقبين القاريين للمنتخبات بعدما توج المنتخب الأول بطلا لكأس الأمم الأفريقية قبل عام على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح.



وكان المنتخب السنغالي تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بست نقاط إثر فوزين على ساحل العاج 1-صفر وجمهورية الكونغو 3-صفر وتلقى خسارة أمام أوغندا بهدف وحيد، وفي دور الثمانية تغلب على نظيره الموريتاني بهدف وحيد.

