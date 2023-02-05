شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 / 2 / 2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأحد، 4 مواجهات قوية فى افتتاح منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، بين الداخلية وأسوان، غزل المحلة مع حرس الحدود، الاتحاد مع الإسماعيلى، وأخيرا سيراميكا مع إنبى.

موعد مباراة الداخلية وأسوان

يلتقى فريق الداخلية فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الأحد، مع فريق أسوان باستاد السويس الجديد، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط فريق الداخلية أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل أسوان مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حقق الفوز فى مباراتين والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود

ويستدرج فريق غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم الأحد، فريق حرس الحدود على استاد المحلة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث خطف غزل المحلة تعادلا قاتلا أمام البنك الأهلى بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية، فيما تأجلت مباراة حرس الحدود مع الأهلى لمشاركة الأخير فى كأس العالم للأندية.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السابع من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 26 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 19 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 19 هدفا.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى

ويواجه فريق الاتحاد السكندرى فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، فريق الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها، خاصة بعد تعادل الاتحاد مع المقاولون سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى فوزا مهما على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة من 16 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى مواجهتين وخسر 6 لقاءت، وسجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة من 16 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 لقاءت وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

موعد مباراة سيراميكا وإنبى

يستضيف فريق سيراميكا فى السابعة مساء اليوم الأحد، فريق إنبى على استاد القاهرة الدولى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل سيراميكا مع بيراميدز بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية، فيما خسر إنبى أمام سموحة بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

يحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 18 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 13 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.