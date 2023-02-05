شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة طارق العشري تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وحذر العشري لاعبيه من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة بالدوري، لاسيما بعد استعادة الفارس الأبيض الانتصارات بالفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وأكد العشرى للاعبيه أن لاعبى الزمالك سيقاتلون لتحقيق الانتصار الثانى على التوالي لإستعادة حظوظهم في ملاحقة الاهلى على قمة الدوري.

ويكثف طارق العشرى جهوده لحل الأزمة الدفاعية التي يعانى منها فريقه بعدما استقبلت شباكه 17 هدفا فى 16 مباراة، كانت سبباً فى خسارة العديد من النقاط بغرابة شديدة وتراجع ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

وعكف الجهاز الفني لفاركو، بقيادة طارق العشري، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المصري بالجولة الأخيرة للدوري.

ويرغب الجهاز الفنى فى تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة مواصلة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري بداية من مواجهة الزمالك بالجولة الجديدة للمسابقة.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بمواصلة تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن مواصلة الانتصارات بداية من مباراة الزمالك القادمة بالدوري

ويحتل فاركو المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17.