الامارات | هداف الجزائر يهدي لقب إفريقيا للسنغال بتسديدة غريبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحللين التي أقيمت في الجزائر عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف، والتوجه إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للسنغال بعد أن كانت قريبه من الجزائر حيث أهدر هداف البطولة والمنتخب الجزائري أيمن محيوص، الركلة الخامسة والحاسمة ليعطي الفرصة لمنتخب السنغال للعودة والفوز في ركلات الجزاء

الجزائر نجحت في تنظيم البطولة بشكل رائع وهي البطولة الأولى التي ينظمها الجزائر منذ عام 1990، ونجح جماهيريا حيث سجلت البطولة أرقام جماهيرية تاريخية وقفت خلف وصول المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر الجزائر بأقدام لاعبيه أيمن محيوص، وأحمد كندوسي، بعد أن أهدرا أخر تسديدتين للجزائر في ركلات الجزاء.

ولم يتخيل الجمهور الجزائري أن يكون هداف المنتخب الجزائري وهداف بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين أيمن محيوص، والذي أحرز 5 أهداف للمنتخب الجزائري في البطولة، أن يكون سبباً في خسارة الأخضر لقب البطولة عندما تصدى للركلة الخامسة والأخيرة للجزائر الذي كان متقدم بفارق هدف ويكفيه هدف محيوص، إلا أن هداف الأخضر سدد ركلة الجزاء بطريقة غريبة وسيئة في وسط المرمى ليتصدى لها الحارس السنغالي دون أي عناء، ليعود السنغال بعدها ويحرز الركلة السادسة، بينما يخفق أحمد كندوسي، في التسجيل ليعطي البطولة للسنغال.