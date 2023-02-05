الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة - العين 17:30
اتحاد كلباء - الوحدة 17:30
الجزيرة - خورفكان 20:15
الوصل - البطائح 20:15
نوتينغهام - ليدز يونايتد 18:00
توتنهام - مانشستر سيتي 20:30
ريال مايوركا - ريال مدريد 17:00
برشلونة - إشبيلية 00:00
انتر ميلان - ميلان 23:45
الاتحاد -الإسماعيلي 21:00
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