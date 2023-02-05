الخطيب يوجه رسالة لجماهير المغرب

الشارقة - اميمة ياسر - جدد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية للجماهير المغربية الشقيقة، التي احتشدت في ملعب طنجة اليوم وساندت فريق الأهلي في مواجهة بطل أمريكا الشمالية.

وقال الخطيب إن هذا الموقف ليس بجديد على الأشقاء، الذين يستحقون التقدير تجاه كل ما يقدمونه من دعم لفريق الأهلي منذ وصوله إلى بلده الثاني المغرب.

وأكد محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في استمرار هذه المساندة من الجماهير المغربية في المباريات المقبلة، بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الجماهير المصرية والمغربية على مر الأجيال.