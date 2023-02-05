شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بطاقة سيرجى أكا الدولية الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، بقيادة أحمد صالح وطارق أبو الليل وأشرف عبد الكريم إجراءات وصول البطاقة الدولية للدولي الإيفواري “سيرچي أكا” الوافد الجديد بصفوف الفريق.

وبات لاعب الوسط الإيفواري جاهزا للمشاركة بصفة طبيعية ضمن صفوف الفريق، وذلك حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام “ميدو” اعتبارا من مواجهة الاتحاد السكندري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا اليوم على شقيقه الاتحاد “زعيم الثغر” باستاد برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري.

وكان مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، قد تعاقد مع لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك ضمن سياسة تصحيح المسار من خلال ضم لاعبين على قدر كبير من الكفاءة يكونون قادرين على تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة سعياً لتحسين وضعية الفريق.