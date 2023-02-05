شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: مواجهة ريال مدريد صعبة.. وأملنا كبير فى لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا شحاتة، المدير الفني السابق للداخلية، إن مواجهة الأهلى مع ريال مدريد، المقرر لها الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، صعبة، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة لاعبى المارد الأحمر في تقديم أداء ومستوى مميز.

وأضاف شحاتة، خلال حواره على قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى أحمد شوبير، إن الدوافع أصبحت موجودة لدى لاعبي الأهلي، لأن الحدث أصبح مكررا والفريق يشارك باستمرارية في هذه البطولة، لذلك الطموح تغير.

ووجه شحاتة التهنئة للأهلى وجمهوره على الصعود إلى نصف نهائي مونديال الأندية لملاقاة ريال مدريد الإسبانى، قائلا: "كولر مدرب ذكي، في المباريات الماضية هو دائما لا يتعجل تحقيق الفوز، هو يتعامل مع الشوط الأول كقراءة للفريق المنافس وفي الشوط الثاني يتدخل دائما وبشكل إيجابي وهو ما حدث في مباراة سياتل".

وأضاف: "فريق سياتل منظم دفاعيا وكذلك من حيث الضغط الهجومي، وفي هذه المباريات يجب أن تتدخل الحلول الفردية، وهو ما حدث بعد الدفع بأفشة وأحمد عبد القادر، الذي أرى أنه إذا مزج بين اللعب الفردي والجماعي سيصنع فارقا كبيرا مع الأهلي".

واختتم المدير الفنى السابق للداخلية حديثه قائلاً: "إذا لعب الأهلي بنفس نسق المباراة الأولى كان يمكنه الفوز على سياتل أيضا بسهولة، ويجب أن يعمل الجهاز الفني على ذلك في الفترة المقبلة".