شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: وكيل جوستافو سوزا طلب 600 ألف دولار عمولة لذلك فشلت صفقة انتقاله للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن وكلاء اللاعبين حول العالم يفسدون بعض الصفقات؛ بسبب العمولات التي يطلبونها وهى مبالغ فيها للغاية.

وقال القيعي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "وكيل جوستافو سوزا سبب فشل صفقة انتقاله للأهلي، بسبب طلبه عمولة أكثر 600 ألف دولار، وهو ما أفسد الصفقة".

وأضاف القيعي، إن الفريق كان يعرف جيدا أنه سيواجه فريقا قويا، ويملك سرعات رائعة، مشيرا إلى أنه فريق يملك سرعات جيدة جدا، مؤكدا أن فريق سياتل ساوندرز ظهر عليه الارتباك في مباراة الأهلي، وكولر احترم الفريق الأمريكي بشكل رائع".

وتابع: "مارسيل كولر فرض أسلوبه على الفريق الأمريكي بشكل كامل في الشوط الثاني، وأدار اللقاء بمعلمة، ونلعب المونديال كأننا في مصر".

وشدد على أن ما يحدث حاليا ووصل الفريق لنصف نهائي كأس العالم للأندية هو انتصار لما حدث في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الأهلي لا يشارك في أي بطولة كضيف شرف، وهدف الأهلي دائما هو تحقيق النجاحات والبطولات".

وكشف أنه لا يجلس مع اللاعبين، وأن في النادي الأهلي هناك نظام يمشي على الجميع، مشيرا إلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يدير الأمور داخل النادي بشكل منظم، مضيفا: "الأهلي دائما به نظام، ونحن لا نرى اللاعبين الا خلال التوجه للاستاد".