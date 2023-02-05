شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز فى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة الأولى : بيراميدز * الجيش الملكي المغربي .. يوم الأحد 12 فبراير .. الساعة 9 مساء .. استاد الدفاع الجوي

الجولة الثانية: فيوتشر * بيراميدز .. يوم الأحد 19 فبراير .. الساعة 6 مساء .. استاد السلام

الجولة الثالثة: بيراميدز * أسكو كارا التوجولي .. يوم الأحد 26 فبراير .. الساعة 6 مساء .. استاد الدفاع الجوي

الجولة الرابعة : إسكو كارا التوجولي * بيراميدز .. يوم الأحد 8 مارس .. الساعة 6 بتوقيت القاهرة .. استاد دي كجوي بالعاصمة لومي.

الجولة الخامسة : الجيش الملكي المغربي * بيراميدز .. يوم الأحد 19 مارس .. الساعة 9 بتوقيت القاهرة .. استاد الأمير مولاي عبد الله بنزيمة الرباط.

ولم يتم الموعد النهائي لمباراة الجولة السادسة والأخيرة والتي تجمع بين بيراميدز وفيوتشر يوم 2 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، انتظارا لما ستسفر عنه مباريات وترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.