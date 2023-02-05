شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد المباريات المؤجلة لفريق الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في مسابقة الدوري لظروف مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث لم يلعب الفريق الأحمر مباراتي الجولتين الـ16 والـ17 لظروف تواجده في المغرب.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ليتأكد بقائه في المغرب حتى 11 فبرابر لخوض مباراة النهائي حال تخطي ريال مدريد في نصف النهائي أو مباراة المركزين الثالث والرابع حال الخسارة في مباراة الأربعاء المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

أسوان والأهلي يوم 21 فبراير

الاهلي والداخلية الأسبوع الـ20 يوم 28 فبراير

الاهلي والمقاولون المؤجل من الأسبوع الـ17 يوم 7 مارس

وتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعداً مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.

وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون، والحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.