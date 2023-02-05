شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بوسكي: ريال مدريد يفتقد لاعبين مهمين قبل لقاء الأهلي.. وهذا سبب خسارة 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني لفريق ريال مدريد السابق، أن تاريخ النادي الملكي في بطولة كأس العالم للأندية يعطيه الأفضلية في مباراة الأهلي المقبلة.

وقال ديل بوسكي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "ريال مدريد يفتقد العديد من اللاعبين المهمين قبل مواجهة الأهلي".

وأضاف: "ريال مدريد رغم الإصابات لديه أفضلية في تحقيق الانتصار، فهو يملك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات لحسم اللقاء".

أوضح ديل بوسكي، أن الفريق خسر خلال مباراة عام 2001 الودية أمام الأهلي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أن الأهلي كان فريقا رائعا في تلك المباراة، وقدم مستوى جيدا جدا، واستحق تحقيق الانتصار".

وتابع: "كان لنا الشرف بالتأكيد مواجهة الأهلي على استاد القاهرة، فهو فريق جيد جدا".