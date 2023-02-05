الامارات | السماحي: كأس العرب للتايكواندو حققت مكاسب غير مسبوقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام لاتحاد التايكواندو عبدالله السماحي، إن «تنظيم بطولة كأس العرب حققت مكاسب غير مسبوقة لرياضة التايكواندو في الإمارات»، مشيراً إلى أن من أبرزها الميداليات التي حققتها لاعبات المنتخب. وأقيمت البطولة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، واختتمت منافساتها أول من أمس. وقال السماحي لـ«الإمارات اليوم»: «ما تحقق في البطولة يعد بمستقبل بارز لهذه الرياضة الأولمبية في المستقبل القريب».

وتابع: «شهدت البطولة تألق أكثر من لاعبة مميزة نجحن في تقديم مستويات فنية مميزة، منهن لاعبات المنتخب شما السويدي وموزة الظاهري ولاعبات أخريات وضعن قدمهن على الطريق نحو منصات التتويج العالمية مستقبلاً».

وأشار إلى أن البطولة جمعت نخبة من أبرز أبطال العرب إلى جانب لاعبي أندية الإمارات والمنتخب المميزين.

وقال أيضاً: «البطولة منحت الفرصة للتنافس بين اللاعبين، وأسهمت في تطور التايكواندو العربي، خصوصاً أن الكثير من الأبطال الأولمبيين تواجدوا فيها».

يذكر أن المنتخب تصدر عربياً بعد حصوله على 69 ميدالية.